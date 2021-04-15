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четверг, 15 апреля 2021 16:40

В гараже нашли тайник с оружием. Среди изъятого - пулеметы и гранатометы

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В Харькове задержали 54-летнего мужчину, который хранил большое количество оружия и боеприпасов.

Тайник организовал в одном из гаражных кооперативов, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Автор: t.me/dkr_npu
  В Харькове викрилм 54-летнего мужчину, который в гаражном кооперативов организовал хранения огромного количества оружия и боеприпасов
В Харькове викрилм 54-летнего мужчину, который в гаражном кооперативов организовал хранения огромного количества оружия и боеприпасов

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"Перечень изъятого действительно впечатляет. Среди всего имеющиеся даже пулеметы и гранатометы", - рассказали оперативники.

Полицейские изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета "Люгера", 3 пистолета WALTHER, пистолет "Глок-19" с глушителем, пистолет "СР-10SI", автомат AGR-47 . Ко всему оружию есть магазины, снаряженные патронами. Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, 3 тактических ножа, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тыс. патронов различных калибров.

Автор: t.me/dkr_npu
  Среди изъятого есть даже пулеметы и гранатометы
Среди изъятого есть даже пулеметы и гранатометы

В настоящее время проводятся следственные действия, работают взрывотехники.

В Мариуполе Донецкой области на территории заброшенного завода Азовмаш обнаружили незаконный склад оружия. С участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.

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Дата
15
апреля

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