Подростки устроили масштабную аварию

Виновники ДТП скрылись с места происшествия. Фото: Facebook

Подростки устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве.

В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Автомобиль Chevrolet, в котором находились несовершеннолетние, на большой скорости врезался в Fiat, который отбросило в Volkswagen, а тот отбросило в Hyundai. Виновники аварии сбежали с места происшествия.

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Медики оказали помощь женщине-водителю Fiat и пассажиру Hyundai.

Вблизи села Надросовка Володарского района Киевской области 33-летний водитель Mercedes въехал в железобетонное ограждение. Получил тяжелые травмы. Его 7-летний пасынок погиб.