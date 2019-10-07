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понедельник, 07 октября 2019 22:37

Подростки устроили масштабную аварию

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Подростки устроили масштабную аварию
Виновники ДТП скрылись с места происшествия. Фото: Facebook

Подростки устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве.

В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Автомобиль Chevrolet, в котором находились несовершеннолетние, на большой скорости врезался в Fiat, который отбросило в Volkswagen, а тот отбросило в Hyundai. Виновники аварии сбежали с места происшествия.

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Медики оказали помощь женщине-водителю Fiat и пассажиру Hyundai.

Вблизи села Надросовка Володарского района Киевской области 33-летний водитель Mercedes въехал в железобетонное ограждение. Получил тяжелые травмы. Его 7-летний пасынок погиб.

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