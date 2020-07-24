Подозрительная банка заставила полицию перекрыть улицу

В Виннице вызвали взрывотехников из за банки. Фото: vlasno.info

В Виннице на трубе теплотрассы заметили банка, обмотанную скотчем.

Утром, 24 июля о этом сообщили полицейским, сообщает Vlasno.

На место происшествия полицейские вызвали взрывотехников.

Около 8.00 правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Леси Украинки и Магистратской. Банка огородили красно-белой лентой.

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"С помощью гидродинамического разрушителя взрывотехники разрушили опасную банка. В середине банки обнаружили пирожки. Движение транспорта сразу восстановили", - рассказали в полиции.

Никто из прохожих не пострадал.

На Мореходной улице в Одессе обнаружили 265 взрывоопасных снарядов времен Второй мировой войны. Пиротехники обследовали территорию и обнаружили склад взрывчатки.