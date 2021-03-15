Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине не избегал допросов - полиция

В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены. Фото: t.me/dkr_npu

Задержанный в убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области - 62-летний местный житель, друг отца Марии.

Мотивы убийства и изнасилования не сообщает. Об этом рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

"На данный момент подозреваемый не сообщает о мотивах убийства и изнасилования. Да, действительно, мужчина дружил с отцом погибшей. Как рассказал один из свидетелей, накануне исчезновения девочки отец Маши заходил к подозреваемому, и они вместе выпивали. Кроме того, один из свидетелей сказал, что видел Машу у дома подозреваемого. На данный момент он показаний не дает, поэтому мотивы и другие детали преступления мы восстанавливаем по зернышках", - рассказал Прокудин, передает "Сегодня".

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Добавил, что мужчина, как и большинство жителей села, позволил полицейским осмотреть свое жилье. При первичном осмотре следов пребывания девочки обнаружено не было.

"Сначала искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний. Провести обыск жилья мы уже смогли только с санкцией суда, тогда же и изъяли предметы и вещи, которые в данный момент находятся на экспертизах. Он мог прятать тело ребенка в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли. И мог спрятать труп так, что поверхностный осмотр места не дал возможности заметить тело убитой девочки. Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки. Но уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело", - добавил Прокудин.

Имел ли подозреваемый сообщников - устанавливается. Следствие по делу продолжается.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Местный житель, который живет неподалеку от отца Марии, говорил, что именно вечером 7 марта видел, как она стояла возле двухэтажного дома, где жил отец. Скорее всего, она приходила к нему, но того не было дома. Что произошло дальше, неизвестно. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.