"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Просмотров: 4014
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 4374
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1341
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5841
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9693
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4320
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 900
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1530
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1692
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16245
Фото
Все фото
4
4
4
4
3
Прокурор требовал деньги у предпринимателя
Прокурор требовал деньги у предпринимателя
На побережье Азовского моря эвакуировали людей
На побережье Азовского моря эвакуировали людей
Затопило украинский город - фото и видео
Затопило украинский город - фото и видео
В масштабной аварии столкнулись четыре автомобиля: погиб мужчина
В масштабной аварии столкнулись четыре автомобиля: погиб мужчина
Рога вместо бензина: мужчина хотел вывести 92 кг контрабанды
Рога вместо бензина: мужчина хотел вывести 92 кг контрабанды
Видео
Все видео
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
Семья с младенцем попала в аварию
Семья с младенцем попала в аварию
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Остановил бордюр: пьяный водитель "покатал" полицейского на капоте
Остановил бордюр: пьяный водитель "покатал" полицейского на капоте
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
1 Просмотров: 972
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2547
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 576
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4878
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1755
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 09:00

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

  Комментировать
&quot;Подозреваемых пока нет&quot; - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто
Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. Он получил огнестрельное ранение и открытый перелом правой ноги. Его прооперировали. В Амину попали шесть пуль. Она погибла. Фото - МЕТА Новости

Проходит 10 месяцев со дня убийства врача, общественной активистки и военнослужащего чеченского происхождения Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян на железнодорожном переезде. Муж Амины, Адам Осмаев, также получил ранения, но остался жив.

Полиция квалифицировала это преступление как заказное убийство. Пока ни МВД Украины, ни прокуратура Киевской области, которая держит расследование на личном контроле, о ходе расследования не отчитались. Подозреваемых не установили.

"Подозреваемых пока нет", - сказали в полиции Киевщины, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура не нашла российский след в покушении на Осмаева и Окуєву

В то же время доброволец Адам Осмаев надеется, что нынешние промедления в деле об убийстве являются временными. Он считает, что расследование является сложным процессом и спешить в таком случае нельзя.

"Я, конечно, хотел бы, чтобы все было быстро расследовано. Но я не сторонник спешки. Я просто понимаю, что это достаточно сложный процесс. Украина находится в состоянии войны, расшатаны все правоохранительные структуры. Будем надеяться, что они будут лучше работать" - сказал он в комментарии Кавказ.Реалии.

30 октября около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехали 34-летняя Амина Окуева и Адам Осмаев, 36 лет. Она была добровольцем батальона "Киев 2". Направлялись к дому, который строили. За рулем находился Адам. Он получил огнестрельное ранение и открытый перелом правой ноги. Его прооперировали. В Амину попали шесть пуль. Она погибла. По машине выпустили более 15 пуль. Часть попала в двигатель, другие изрешетили салон, больше всего - со стороны пассажира, где сидела Амина. Киллеров было двое.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 Просмотров: 56325
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 33245
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 23384
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 21684
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым 9 Просмотров: 19575
Происшествия
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
 Просмотров: 2799
Молнией убило двух мужчин
Молнией убило двух мужчин Просмотров: 1575
ДТП возле DreamTown: 7 разбитых автомобилей
ДТП возле DreamTown: 7 разбитых автомобилей Просмотров: 585
Полицейский "зарядил газом в глаза" журналисту
Полицейский "зарядил газом в глаза" журналисту Просмотров: 486
ДТП на Полтавщине: Во время лобового столкновения пострадали дети
ДТП на Полтавщине: Во время лобового столкновения пострадали дети Просмотров: 828
Больше всего комментируют
17
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
16
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
10
Новинского внесли в базу Миротворца
10
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
9
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 2527
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua