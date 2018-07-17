"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. Он получил огнестрельное ранение и открытый перелом правой ноги. Его прооперировали. В Амину попали шесть пуль. Она погибла. Фото - МЕТА Новости

Проходит 10 месяцев со дня убийства врача, общественной активистки и военнослужащего чеченского происхождения Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян на железнодорожном переезде. Муж Амины, Адам Осмаев, также получил ранения, но остался жив.

Полиция квалифицировала это преступление как заказное убийство. Пока ни МВД Украины, ни прокуратура Киевской области, которая держит расследование на личном контроле, о ходе расследования не отчитались. Подозреваемых не установили.

"Подозреваемых пока нет", - сказали в полиции Киевщины, передает УНН.

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В то же время доброволец Адам Осмаев надеется, что нынешние промедления в деле об убийстве являются временными. Он считает, что расследование является сложным процессом и спешить в таком случае нельзя.

"Я, конечно, хотел бы, чтобы все было быстро расследовано. Но я не сторонник спешки. Я просто понимаю, что это достаточно сложный процесс. Украина находится в состоянии войны, расшатаны все правоохранительные структуры. Будем надеяться, что они будут лучше работать" - сказал он в комментарии Кавказ.Реалии.

30 октября около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехали 34-летняя Амина Окуева и Адам Осмаев, 36 лет. Она была добровольцем батальона "Киев 2". Направлялись к дому, который строили. За рулем находился Адам. Он получил огнестрельное ранение и открытый перелом правой ноги. Его прооперировали. В Амину попали шесть пуль. Она погибла. По машине выпустили более 15 пуль. Часть попала в двигатель, другие изрешетили салон, больше всего - со стороны пассажира, где сидела Амина. Киллеров было двое.