Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

24 ноября в прошлом году под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом. Фото: ГСЧС в Киевской области

24 февраля проходит 3 месяца со дня аварии с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы. Тогда чиновник на авто выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с микроавтобусом.

По делу о ДТП о подозрении никому не сообщили. Оба водителя - в статусе свидетелей, сообщила корреспонденту Gazeta.ua начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Виталия Грохольская.

"Автотехническая экспертиза, которая была назначена после аварии, еще продолжается. Было проведено следственное воспроизведения событий на месте аварии. Все пострадавшие уже выписаны из больниц. Назначена также судебно-медицинская экспертиза для установления степени телесных повреждений. Сейчас оба водителя - в статусе свидетелей и сотрудничают со следствием", - рассказала Виталия Грохольская.

Уголовное дело было возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения". Виновнику грозит до 3 лет лишения свободы, и на столько же времени - лишение водительских прав.

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Три месяца - очень короткий срок для проведения всех экспертиз в такой серьезной аварии. Сбор доказательств может длиться и год. Поэтому не похоже, что дело намеренно затягивают, считает адвокат Антон Зубков.

"Спустить дело на тормозах не получится. Потому что есть уголовное производство, все зафиксировано. Для определения степени вины необходимо установить степень тяжести травм у пострадавших. От этой экспертизы зависит, переквалифицируют ли дело. Если нет - то так как больше всего пострадали Кулеба и его семья - это может быть смягчающим обстоятельством в суде. Также могут учесть мнение другого водителя. Если ему все компенсировали - он может просить не назначать самое суровое наказание. Это суд тоже принимает во внимание и назначает низшую меру наказания. Или к примеру 3 года с отсрочкой на 2 года. Опять же, все будет зависеть от степени тяжести полученных травм. Отсрочка или условный срок возможны только при легких или средней тяжести травмах, но не тяжелых. Конечно, бывают нюансы, и адвокаты могут обратить внимание на работу светофоров или другие технические моменты. Но это все будет изучаться уже на этапе судебного разбирательства", - говорит адвокат.

24 ноября прошлого года около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал на собственной "Тойоте Кэмри". На перекрестке столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген". От удара легковушку несколько раз развернуло и бросило на отбойник. Микроавтобусом управлял 21-летний житель села Гатное вблизи столицы.