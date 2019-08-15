Подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко взяли под стражу: как это было

Николая Середницкого с Треповка Знаменского района Кировоградской арестовали на 60 суток без права на залог. Его подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы 24 августа прошлого года. Фото - gre4ka.info

27-летнего Николая Середницкого с Треповки Знаменского района Кировоградской области арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес сегодня, 15 августа, Ленинский районный суд Кропивницкого.

Середницкого подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы 24 августа прошлого года.

Мужчина в суде все обвинения отвергал. Говорил, что имеет алиби. Его адвокат Александр Урсаленко настаивал, что основания для ареста вообще отсутствуют. Поскольку никто не показал надлежащих доказательств его причастности, кроме справки передвижения, составленной с помощью мобильного телефона.

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Однако прокуратура настаивала на содержании под стражей. Поскольку подозреваемый может скрываться. А также ранее был судим за незаконное завладение авто, по словам прокурора Николая Вдовиченко.

"В авто, которым пользовался подозреваемый, нашли следы крови убитой. Предмет убийства до сих пор не установлен и не найден. Подозреваемый скрывался в Польше. 13 августа его задержали польские полицейские за административное правонарушение и депортировали из страны, где он работал нелегально", - сказал прокурор.

Поэтому Середницкий пробудет под стражей до 13 октября 2019-го. Мать убитой девушки такое решение суда встретила аплодисментами. Адвокат подозреваемого будет подавать апелляцию.

Если вину Николая Середницкого докажут, могут посадить на 15 лет.

Николай Середницкий уехал в Польшу через 5 дней после исчезновения девушки, 30 августа прошлого года. 1,5 месяца назад полиция установила его возможную причастность к преступлению.