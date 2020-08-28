Подозреваемого в поджоге авто журналистов взяли под стражу

Он имеет возможность выйти под задаток. Фото: pexels.com

Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца.

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал меру пресечения. Установил возможность внести залог в размере 175 650 грн, сообщает "Радио Свобода".

Броварская прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей без возможности выйти под залог. Прокуроры указали, что подозреваемый родом из Луганщины. Поэтому может скрываться от следствия на неподконтрольных территориях.

Защитники во время судебного заседания отрицали любые риски.

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Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

Исполнителей поджога автомобиля журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях", произошедшего 17 августа, было 3. Об этом в Facebook сообщил Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел.