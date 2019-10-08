Подожгли дом супругов судей

В селе Малокаховка Херсонской области подожгли дом судей Ирины и Сергея Пилипенко. Фото - Район Рожище

В селе Малокаховка Херсонской области в ночь на 8 октября подожгли дом судей Ирины и Сергея Пилипенко. Они работают в Чаплинский районном и Новокаховском городском судах соответственно.

Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью во двор и окно дома супругов, сообщает "Судебная власть Украины".

Событие Ирина Пилипенко связывает со своей профессиональной деятельности. Потому что раньше на ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением им ряда дел.

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По сообщению спасателей, потребовалось около 2-х часов, чтобы ликвидировать пожар.

Огнем повреждено перекрытие крыши на площади 40 кв м и потолок дома площадью 8 кв м. Причину пожара устанавливают эксперты.

В Кропивницком обстреляли дом и двор работника прокуратуры. Неизвестные угрожали расправой прокурору и его семье. Дома как раз находилась его жена с двумя маленькими детьми.