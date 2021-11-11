Подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"

В ночь на 11 ноября в городе Дубно Ровенской области неизвестные подожгли частный автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

"О возгорании Skoda Karoq в полицию около 02:00 сообщил 46-летний житель Дубно, пользующийся автомобилем. Авто принадлежит 40-летнему ровенчанину", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

По данным правоохранителей, транспортное средство было припарковано на территории частного хозяйства. Неизвестный ночью проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь.

"Жителю Дубна удалось самостоятельно потушить пламя. В результате возгорания автомобиль получил незначительные повреждения. С места происшествия криминалисты изъяли пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - добавили в полиции.

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Автомобиль принадлежит нардепу 154-го округа от "Слуги народа" Александру Аликсийчуку. Машиной в тот день пользовался его помощник, депутат Дубенского городского совета Артур Быця, пишет Суспільне.

"Автомобиль находился во дворе помощника. Он иногда пользуется им по моим задачам на округе. Очевидно, кто-то знал или видел, что авто там. Мы сообщили о подозрениях правоохранителям. Я думаю, этот поджог касается тех вопросов, над которыми мы работаем", – сказал Аликсийчук.

Правоохранители начали досудебное расследование и устанавливают личности злоумышленников.

В августе 2020-го нардеп Гео Лерос сообщил о поджоге его автомобилия. 1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила его из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами. 13 сентября Государственное бюро расследований заявило о возможной причастности лица, похожего на Лероса, к поджогу его автомобиля