Поднятие затонувшего танкера Delfii снова отложили - причина

Операция по подъему танкера Delfi в очередной раз приостановлена. На этот раз причиной стало штормовое предупреждение об усилении северного ветра.
Работы прекратили на несколько дней, сообщает "Думская".
Порывы ветра завтра будут достигать до 14 м/c, что опасно для операции. Передают шторм, а для сложных буксировочных работ необходимы штиль и спокойная погода.
Вместе с тем, во вторник танкер продолжили облегчать. С палубы убирали оборудование и удалили трубы.
По замыслу инженеров, сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого жестко закрепят лихтер, который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта. После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию отбуксируют в Черноморск.
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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, что было в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и оно село на мель близ городского пляжа. Из корпуса танкера, поврежденного в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировали утечку нефтепродуктов. В конце августа был завершен первый этап подъема танкера, судно поставили на киль.
Капитана танкера приговорили к одному году ограничения свободы. Приговор вынес Приморский районный суд Одессы.
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