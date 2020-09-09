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среда, 09 сентября 2020 08:11

Поднятие затонувшего танкера Delfii снова отложили - причина

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Поднятие затонувшего танкера Delfii снова отложили - причина
Вместе с тем, во вторник танкер продолжили облегчать. С палубы убирали оборудование и удалили трубы. Фото: Gazeta.ua

Операция по подъему танкера Delfi в очередной раз приостановлена. На этот раз причиной стало штормовое предупреждение об усилении северного ветра.

Работы прекратили на несколько дней, сообщает "Думская".

Порывы ветра завтра будут достигать до 14 м/c, что опасно для операции. Передают шторм, а для сложных буксировочных работ необходимы штиль и спокойная погода.

Вместе с тем, во вторник танкер продолжили облегчать. С палубы убирали оборудование и удалили трубы.

По замыслу инженеров, сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого жестко закрепят лихтер, который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта. После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию отбуксируют в Черноморск.

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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, что было в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и оно село на мель близ городского пляжа. Из корпуса танкера, поврежденного в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировали утечку нефтепродуктов. В конце августа был завершен первый этап подъема танкера, судно поставили на киль.

Капитана танкера приговорили к одному году ограничения свободы. Приговор вынес Приморский районный суд Одессы.

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Дата
09
сентября

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