Подельник террориста Кривоша согласился на сделку со следствием

Подельник Кривоша будет помогать следствию. Фото: Конкурент

Харьковский подельник луцкого террориста Максима Кривоша согласился сотрудничать со следствием.

"Мужчину задержали. Он сотрудничает со следствием", - сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

По словам главы ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, правоохранители установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению, все версии которого пока отрабатывают.

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В доме мужчины полицейские нашли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Оружие и боеприпасы изъяли и отправят на экспертизу.

21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник имел большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Требовал, чтобы верхушка власти публично признала, что является "террористами в законе". А президент на видео посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.