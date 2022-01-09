Под Запорожьем обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

Спасатели дополнительно исследовали место находки. Фото: ГСЧС

В селе Васильевка Запорожской области была обнаружена 100-килограммовая авиабомба.

Бомбу нашли местные жители в саду, когда выкорчевывали старые деревья. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты обезвредили авиабомбу в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности.

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Спасатели дополнительно исследовали место опасной находки.

В Эфиопии от авиаудара 56 человек погибли, в том числе дети, еще 30 получили ранения. Авиаудар нанесли правительственные войска в Тиграе. Случилось это в лагере для перемещенных лиц.