Под Киевом женщина похитила и держала в яме мужчину

В Борисполе под Киевом 40-летняя женщина держала в яме избитого мужчину. Фото: facebook.com/boryspilpatrolpolice

В Борисполе под Киевом 40-летняя женщина незаконно лишила свободы мужчину.

О похищении заявил сосед, заметивший, как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя.

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"Зайдя в указанный двор, патрульные обнаружили 40-летнюю женщину. Она сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно. Однако во время общения полицейские услышали крики о помощи, доносившиеся из ямы, заваленной мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, у которого были телесные повреждения", - рассказали патрульные.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Пострадавшего передали медикам.

В Броварах под Киевом мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы "поговорить".