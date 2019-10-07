Под Киевом водитель с пасынком на руках влетел в забор: подробности смертельной трагедии

На Киевщине 33-летний водитель Mercedes въехал в железобетонное ограждение. Получил тяжелые травмы. Его 7-летний пасынок погиб. Фото - kiev.informator.ua

Вблизи села Надросовка Володарского района Киевской области 33-летний водитель Mercedes въехал в железобетонное ограждение.

Получил тяжелые травмы. Его 7-летний пасынок погиб, сообщает Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летел с переворотом: показали видео аварии, в которой погиб 14-летний парень

Полиция установила, что водитель ехал на рыбалку с пасынком на руках. На закруглении дороги он не сбросил скорость и не справился с управлением транспортным средством. Машина съехала в кювет, где столкнулась с бетонным ограждением.

Спасатели вырезали пострадавших из авто. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию. Детали происшествия устанавливаются.

Возле села Каролино-Бугаз Одесской области произошла смертельная авария. Там столкнулись "ВАЗ" и Opel Astra. Один человек погиб, четверо - получили травмы, в том числе - двое детей.