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суббота, 22 февраля 2020 17:31

Под Киевом произошло жуткое столкновение легковушек, много пострадавших

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Под Киевом произошло жуткое столкновение легковушек, много пострадавших
В селе Путровка столкнулись Volkswagen и Fiat. Фото: Нацполиция

В селе Путровка под Киевом произошло ужасное столкновение легковушек Volkswagen и Fiat.

В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 9-месячный ребенок, сообщает полиция Киевской области.

"По предварительным данным, транспортные средства столкнулись, когда водитель автомобиля "Volkswagen" начал совершать маневр поворота налево и в это время по встречной полосе главной дороги двигался автомобиль "Fiat Tipo"", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства ДТП.

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"В результате аварии пассажиры первого авто 9-месячный ребенок, две женщины 25 и 50-летнего возраста, все жители Киева, получили травмы. Также водитель второй машины 34-летний и его 29-летняя жена, местные жители, получили телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу ", - добавили в ведомстве.

На Николаевщине столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением Одесса - Киев и грузовой автомобиль Volvo. В салоне автобуса были 39 пассажиров и 2 водителя, из них 17 оказались в больницах.

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