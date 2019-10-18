Под Киевом произошло серьезное столкновение легковушки и микроавтобуса

В результате аварии пострадали 3 человека. Фото: Патрульная полиция

На трассе Киев-Одесса возле села Чабаны столкнулись легковушка Hоnda Accord и микроавтобус Citroen Jumper.

Авария произошла из-за водителя микроавтобуса, который грубо нарушил ПДР- выехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

"По предварительным данным водитель белого Citroen, проигнорировав красный сигнал светофора выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Hоnda", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП три человека получили травмы.

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