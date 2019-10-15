Под Киевом повесился 12-летний парень: подозревают смертельную игру

В Борисполе в собственном доме повесился 12-летний мальчик. Фото - promin.cv.ua

В городе Борисполь Киевской области 12-летний мальчик повесился у себя дома.

Тело обнаружили на 2-м этаже дома, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Мальчик с нормальной семьи. Записки никакой не оставил, повесился на втором этаже в собственном доме на поясе от халата. Сейчас киберполиция занимается всеми его гаджетами, изучает, что там было. В школе никакого буллинга и давления на него не было", - рассказали в полиции.

По неофициальной информации, трагедия могла произойти из-за новой смертельной игры, похожей на "Синий кит".

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