Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин

Фото: facebook.com/groups/ZerkaloObukhova

Утром 1 августа в Обухове Киевской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в продуктовый магазин.

О пострадавших пока неизвестно, но в результате ДТП авто сильно изуродовано. Фото с места аварии выложили в Facebook-группу "Зеркало Обухова".

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На снимках видно, что микроавтобус смяло, а также полностью выбито переднее стекло.

Сам продуктовый магазин на момент аварии был закрыт.

В Харькове на улице Сумской, 51 автомобиль влетел в стеклянный фасад книжного магазина "Books" возле станции метро "Университет". За рулем автомобиля Wolksvagen был иностранец. Он не справился с управлением.