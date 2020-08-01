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суббота, 01 августа 2020 11:00

Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
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В Обухове микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в продуктовый магазин
Фото: facebook.com/groups/ZerkaloObukhova
В Обухове микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в продуктовый магазин
В Обухове микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в продуктовый магазин

Утром 1 августа в Обухове Киевской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в продуктовый магазин.

О пострадавших пока неизвестно, но в результате ДТП авто сильно изуродовано. Фото с места аварии выложили в Facebook-группу "Зеркало Обухова".

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На снимках видно, что микроавтобус смяло, а также полностью выбито переднее стекло.

Сам продуктовый магазин на момент аварии был закрыт.

В Харькове на улице Сумской, 51 автомобиль влетел в стеклянный фасад книжного магазина "Books" возле станции метро "Университет". За рулем автомобиля Wolksvagen был иностранец. Он не справился с управлением.

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Дата
01
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