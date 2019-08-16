Под Киевом исчезла 14-летняя девушка: что известно

На Киевщине разыскивают 14-летнюю Мэри Арутюнян из пгт Гребенки Васильковского района.

Около 7 утра 15 августа девушка ушла из дома по ул. 1-го Мая и до сих пор не вернулась. На связь с родными не выходит, рассказали в Службе розыска детей областной полиции.

Автор: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti На Киевщине разыскивают 14-летнюю Мэри Арутюнян из пгт Гребенки Васильковского района

Приметы: девушка восточной внешности, на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, худощавого, спортивного телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, средней длины.

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Одета: футболка белого цвета с разноцветными кругами, черные лосины с синими вставками на коленях, кроссовки серого цвета в сеточку с белой подошвой (может быть в другой одежде). При себе имеет рюкзак серого цвета и поясную сумку розового цвета.

Если кому-то известна информация о пропавшей, просят сообщать по спецлинии "102" или 067442 50 34 (дежурная часть Васильковского ОП).

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