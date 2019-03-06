Под Днепром горит завод

Cложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах Фото: dp.dsns.gov.ua

В селе Каменка близ города Днепр горит завод пластмассовых изделий.

Cложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, ссылаясь на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пишет РБК-Украина.

Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило утром.

"В Службу спасения" 101 "в 8:35 поступило сообщение о том, что по улице Маяковского, 74 в селе Каменка Днепровского района горит завод пластмассовых изделий. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что горит металлический ангар", - сообщили спасатели.

Сейчас на месте пожара работают 10 пожарно-спасательных автомобилей.

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"Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция. Погибших и пострадавших нет", - подчеркнули в ГСЧС.

На Львовщине массово сжигают сухую траву. Видео масштабных пожаров, снятое с дрона выложили в сеть. "Каждую весну вокруг Львова горят поля. Львов окружен пожарами и облаками дыма. Крестьяне жгут траву, и в огне погибает все живое. Никто не способен с тем разобраться, ни полиция, ни даже священники. Сухая трава должна гореть! ", - говорится в описании под видео. Кадры пожара вблизи Львова опубликовал на своей странице Facebook, депутат Жовкивского районного совета, председатель экологической комиссии Игорь Муравский.