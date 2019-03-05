Львов в огне: показали масштабы пожаров

Фото: Игорь Муравский

На Львовщине массово сжигают сухую траву. Видео масштабных пожаров, снятое с дрона выложили в сеть.

"Каждую весну вокруг Львова горят поля. Львов окружен пожарами и облаками дыма. Крестьяне жгут траву, и в огне погибает все живое. Никто не способен с тем разобраться, ни полиция, ни даже священники. Сухая трава должна гореть! ", - говорится в описании под видео.

Кадры пожара вблизи Львова опубликовал на своей странице Facebook, депутат Жовкивского районного совета, председатель экологической комиссии Игорь Муравский.

"И снова поджог сухой травы. На фото село Глинск. Новая стихийная свалка, которую намеренно подожгли, огонь подобрался вплотную к лесу. Спасибо нашим пожарным, профессионально потушили! Час перед тем самостоятельно локализовали пожар вблизи села Вязова (пылал берег реки Свинья), которая могла перерасти в большую и нанести непоправимый вред окружающей среде. Люди одумайтесь, куда ни глянь везде горит! ", - написал Муравский.

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"Вчера был маршрут Броды-Трускавец. Реально все горит. Люди, вы что с ума сошли? ", - написала в комментарии пользователь Наталья Бескова.

Во Львовской ОГА напоминают, сжигание сухой растительности перерастает в неконтролируемое горение и нередко приводит к тяжелым последствиям, в том числе и с человеческими жертвами. Дым создает угрозу для здоровья людей, аллергики его не переносят. Опасны такие пожары и для водителей. Из-за дыма от костров на автодорогах ухудшается видимость.

Особенно опасным является сжигание сухой травы на полях, через которые проходят высоковольтные линии электропередач, вблизи лесных массивов, газопроводов. Также травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.

"От сжигания обедняется почва, а минеральные вещества, содержащиеся в золе, легко вымываются поверхностными и грунтовыми водами и лишь незначительная их часть усваивается растениями. Везде, где прошли поджоги, уже не будет прежнего разнотравья, а сорняки захватят освободившуюся территорию ", - говорится в сообщении.

Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и уничтожения мест гнездования птиц, гибели практически всех животных, живущих в сухой траве или на поверхности почвы (зайцы, ежи, пресмыкающиеся, земноводные).

"Во время пожаров гибнет много насекомых, их личинки, дождевые черви и другие мелкие животные, которые принимают участие в процессах почвообразования. Дождевые черви в природе быстро перерабатывают сухую траву, превращая ее в самое ценное удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений и одновременно делают почву рыхлой, живой", - сообщили в ведомстве.

Поджог сухой травы предусматривает административное наказание. Нарушители должны заплатить от 170 до 340 грн. Если его зафиксировали на объектах природно-заповедного фонда, размер штрафа увеличивается до 680 грн. Должностным лицам за это придется выложить от 850 до 1190 грн.