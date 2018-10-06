Супрун рассказала, почему опасно сжигать сухую траву

Поджигать остатки растений вредно. Фото: Радио ТРЕК

Вредные привычки угрожают не только здоровью, но и экосистеме.

"В украинском сельском хозяйстве до сих пор есть печальная традиция - осенью, после сбора урожая, поджигать остатки растений, сухой травы или листьев. Возможно вы также становились свидетелями того, как горят целые поля, ведь такие поджоги часто заметно вдоль междугородних трасс. Это - очень опасное явление", - пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

От недостатка пищи погибают насекомые и птицы. В огне гибнет много животных. Разрушается верхний слой почвы.

"Вместе с дымом в воздух попадают ядовитые вещества - окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогенные соединения. Выбросы в атмосферу парниковых газов разрушают климат. Огонь может легко перекинуться на леса или дома людей, которые живут рядом ", - пишет Супрун.

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Поджигать остатки растений вредно и неэкологично.

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