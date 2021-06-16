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среда, 16 июня 2021 09:39

Плавал на матрасе: из пруда вытащили тело 6-летнего мальчика

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В селе Слобожанское Красноградского района Харьковской области в пруду утонул 6-летний мальчик. Трагедия произошла 15 июня.

Тело искали спасатели и в 16:15 подняли со дна водоема, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: facebook.com/MNSKHARKIV
  В Харьковской области в пруду утонул 6-летний мальчик
В Харьковской области в пруду утонул 6-летний мальчик

По предварительным данным, мальчик отдыхал со старшим братом на надувном матрасе.

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"Предварительная информация: родители отпустили его купаться со старшим братом. Что именно там произошло, неизвестно. То ли он сам с матраса упал, или упали вдвоем, один утонул. Это полиция должна выяснить", - рассказали в ГСЧС, передает "Общественное".

Автор: facebook.com/MNSKHARKIV
  Мальчик отдыхал со старшим братом на надувном матрасе. Что потом случилось - выясняет полиция
Мальчик отдыхал со старшим братом на надувном матрасе. Что потом случилось - выясняет полиция

Спасатели предупреждают: нельзя оставлять детей без присмотра у воды и позволять самостоятельно отдыхать на прудах и реках.

В селе Затурцы Владимир-Волынского района Волынской области в водоеме утонул 12-летний парень. Тело ребенка подняли на поверхность водолазы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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