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суббота, 12 июня 2021 12:22

Умерла 9-летняя девочка, которую две недели назад вытащили из моря

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Умерла 9-летняя девочка, которую две недели назад вытащили из моря
В Запорожской больнице умерла 9-летняя девочка, которую две недели спасали после утопления в море. Фото: t.me/dsns_telegram

В Запорожской областной детской больнице умерла 9-летняя девочка из Мариуполя, которую спасали после утопления в море в Бердянске.

Состояние ребенка было тяжелое. О смерти сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Трагедия произошла 30 мая на территории одного из санаториев. Девочка и 7-летний мальчик, которые вместе с родителями приехали из Мариуполя, пошли купаться в море без присмотра взрослых. Волнами детей отнесло на 40 м от берега. Когда их вытащили, оба были без сознания. Спасали малых очевидцы происшествия - мужчины, которые отдыхали в санатории.

С 7-летним Даниилом сейчас все хорошо.

В курортном селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области в море утонула 3-летняя девочка. Отдыхала первый день с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем. На курорт приехали с Кропивницкого.

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