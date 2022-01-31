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понедельник, 31 января 2022 17:18

Планировали масштабные беспорядки в Украине: СМИ назвали имя одного из задержанных

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Одним из подозреваемых в организации массовых беспорядков в Украине является скандальный бывший полковник полиции Юрий Голубан.

Он мог быть одним из организаторов, пишет РБК со ссылкой на источники среди силовиков.

Автор: rbc.ua
  По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине был задержан скандальный бывший полковник полиции Юрий Голубан
По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине был задержан скандальный бывший полковник полиции Юрий Голубан

"Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в ДНР. В 2018 году уволился с должности заместителя начальника тренингового центра полиции в Киевской области", - отметил он.

Также Голубан должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей".

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Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в "Альфе". В 2014 пошел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году Служба безопасности Украины заподозрила его в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе он воевал на стороне террористов. Следствие не нашло достаточно доказательств. Однако из органов Голубана уволили.

По данным СМИ, до 2014 года Голубан работал в управлении "А" Донецкого областного СБУ под руководством Александра Ходаковского, перешедшего на сторону ДНР и возглавившего батальон "Восток".

Сам Ходаковский утверждал, что Голубан якобы воевал у него в батальоне и имел позывные "Вампир" и "Дракон".

В Киеве 30 января задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Кроме Киева, акции должны были пройти в ряде городов Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей.

Начало акции было запланировано на утро 31 января. Задержанные – организатор и его помощник. Это хорошо подготовленные люди, хорошо знакомые с полицейскими протоколами. Их причастность к ЛДНР и спецслужбам России устанавливает Служба безопасности Украины.

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Дата
31
января

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