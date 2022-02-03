"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком

Жанна Шарова получила три пули. Она была в самом тяжелом состоянии. Фото: Жанна Шарова

Одна из жертв днепровского стрелка 22-летняя Жанна Шарова имеет шанс вернуться к нормальной жизни.

Состояние женщины постепенно улучшается, пишет "Сегодня" со ссылкой на источники в больнице им. Ильи Мечникова.

"Такие выводы можно делать исходя из того, что девушка двигает руками и ногами, делает движения головой. Не остаться с инвалидностью имеют все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы", – рассказали медики.

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В больнице сообщили, что после того, как потерпевшая пришла в себя, ей понадобилась помощь психолога.

"Было, конечно, что она плакала, когда очнулась, но с ней поработают психологи и все будет хорошо", - добавили в больнице.

Жанна Шарова была в самом тяжелом состоянии. Нападающий трижды выстрелил в нее в упор. Самым тяжелым является ранение брюшной полости. Она потеряла 2 л крови.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. Состояние самых тяжелых раненых медикам удалось стабилизировать. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны. Подозреваемого задержали через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Вскоре в социальных сетях появились группы в поддержку Рябчука. В одной из них активисты собирают деньги на закупку необходимых вещей для срочника. Кроме того, подписчики рассказывают в сети о случаях "дедовщины", с которыми они столкнулись во время несения службы в ВСУ или Нацгвардии.