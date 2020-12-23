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среда, 23 декабря 2020 11:30

Підлітки спалили в лісі крадені "Жигулі"

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На Харьковщине в Чугуевском районе двое 16-летних подростков похитили из чужого двора старый "Жигуль".

Ребята поехали на машине в лес и там ее сожгли, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Автор: hk.npu.gov.ua
  Двое 16-летних подростков похитили из чужого двора старый "Жигуль"
Двое 16-летних подростков похитили из чужого двора старый "Жигуль"

Автор: hk.npu.gov.ua
  Ребята сожгли машину в лесу
Ребята сожгли машину в лесу

"30 ноября в Харьковский отдел полиции с заявлением о пропаже автомобиля "ВАЗ - 2101" обратился житель поселка Лизогубовка. Во время проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны 16-летние жители Чугуевского района. Один из парней был ранее судим за аналогичное преступление . Установлено, что молодые люди через забор проникли во двор заявителя, открыли ворота и выкатили автомобиль со двора. Затем они поехали в лесополосу, расположенную на территории Чугуевского района, где подожгли автомобиль ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Несовершеннолетним похитителям уже сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

На Волыни работники государственной лесной охраны остановили автомобиль на еврономерах, загруженный дубовыми бревнами. Мужчины, которые находились в авто, скрылись. Впоследствии один из них вернулся, и прикрывая лицо, поджег машину.

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