Мужчина сжег авто с краденым дубом

Фото: lisvolyn.gov.ua

На Волыни работники государственной лесной охраны остановили автомобиль на еврономерах, загруженный дубовыми бревнами.

Мужчины, которые находились в авто, скрылись. Впоследствии один из них вернулся, и прикрывая лицо, поджег машину. При этом мужчина постоянно угрожал работникам лесной охраны и пытался запугать расправой. Они все это сняли на видео, сообщили в областном управлении лесоохотничьего хозяйства.

"События развернулись на дороге Цумань - Берестяное в Киверцевском районе. Работники Государственной лесной охраны ГП "Цуманское ЛХ" во время патрулирования заметили автомобиль с еврономерами. Подозрения подтвердились - машина была загружена дубовыми колодами. Ее задержали", - сказано в сообщении.

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Установлено, что нарушитель, который поджег автомобиль - житель пгт Цумань, не раз был задержан за самовольную вырубку леса и кражу дуба.

О факте сообщили в полицию. На месте работала следственно-оперативная группа. Детали и личности всех причастных устанавливаются.

Срезав древесину, мужчины нанесли ущерб на 68 тыс. грн. За содеянное причастным грозит административная и уголовная ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. Законом восстанавливается мораторий на сплошную вырубку леса в Карпатах, который действовал до 2011 года. После прекращения этого моратория экологическая ситуация в Карпатах ухудшилась.