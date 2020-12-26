Первоклассницу не пустили на праздник, потому что мать не сдала деньги

На Днепропетровщине первоклассницу выгнали из класса в День Николая, так как мать не сдала деньги в фонд класса. Фото: скриншот с видео

В Голубовский школе, на Днепропетровщине учительница якобы выставила ученицу 1-го класса за дверь. А в это время в классе проходил праздник для ее одноклассников ко Дню Николая.

Мероприятие провели счет родительских взносов, по словам матери. До этого она регулярно вносила деньги в "фонд класса", однако накануне праздника отказалась делать очередной взнос, сообщает "5 канал".

"Я сдала все фонды. Все, что я сдаю, это касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя. Даша мне сказала, она была в коридоре, и хотела зайти в класс, но зайти уже не смогла, так как в класс уже зашел Святой Николай и двери были закрыты. Учительница просто решила оставить ее на учителя физкультуры", - утверждает мать первоклассницы.

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В свою очередь учительница отрицает, что выставила ребенка за дверь.

"Я не имею права ничего вам говорить, единственное скажу: я ни в чем не виновата. Я не выставляла", - прокомментировала учительница первого класса Голубовский школы.

Любые фонды и взносы в учебном заведении запрещены, заверил директор школы Сергей Сторожук. Никакого конфликта в ситуации не видит, и все без исключения дети получили подарки, купленные на деньги территориальной общины. Также он добавил, что в первом классе родители устроили еще и отдельный концерт для школьников.

Теперь в скандале должна разобраться специально созданная комиссия. Учителю грозит выговор.

В 6-Б классе Харьковской общеобразовательной школы №151 возник скандал. Председатель родительского комитета Наталья Толяренко и классный руководитель Наталья Комир устроили детям сюрприз в честь начала каникул. Заказали торт и сок. После экскурсии в банк угощали детей в классе. Торт раздали всем, кроме Дианы Андроновой. Объяснили - ее родители не сдали деньги на сладости.