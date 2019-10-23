Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки

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Экс-супруг жительницы Киева 44-летней Елены Лесной назначил ей встречу якобы для разговора о ремонте. Однако после того, как она приехала, вместе с другом избил ее и повез в лес. Там перерезал ей горло и выбросил в яму.

С места преступления подозреваемые уехали на авто потерпевшей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Полицейские заинтересовались личностью бывшего мужа жертвы, отрабатывая ее ближайшие связи. С ним она находилась в разводе длительное время, говорит начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Полицейские установили, что с целью материальной наживы бывший муж договорился с товарищем назначить встречу женщине якобы для обсуждения вопросов ремонта в доме. 44-летняя женщина приехала в Бориспольский район, где мужчины сначала ее избили, а затем надели наручники и в ее машине повезли в лес ", - рассказал Крищенко.

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Оба подозреваемых - ранее не судимые местные жители. Во время воспроизведения обстоятельств происшествия один из них рассказал, как все происходило. Показал, где они с сообщником спрятали тело.

"Находясь в салоне, потерпевшая успела написать подруге сообщение о том, что ее похитили. Однако на месте подельники продолжили бить женщину, после чего выбросили тело в яму для мусора. На указанном месте эксперты обнаружили тело женщины с многочисленными травмами и колото-резаной раной шеи. Далее они забрали машину киевлянки и спрятали в селе Киевской области, где мы нашли ее и изъяли. В транспортном средстве мы обнаружили бейсбольную биту и лопату, а в гараже, который принадлежит бывшему мужу, нашли одежду потерпевшей и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность задержанных к совершению других преступлений", - добавил Крищенко.

Следователи начали три уголовных производства по фактам похищение человека, авто и умышленного убийства. Задержанным объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Елена Лесная исчезла 15 октября. Она выехала на Land Rover со своего паркинга на Энтузиастов, 35/2. Отвезла ребенка в детский сад и должна была ехать на работу. Но по дороге исчезла.