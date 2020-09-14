Переходила пути в наушниках: на железной дороге погибла девушка

Девушка была в наушниках и не реагировала на сигналы машиниста и свидетелей события Фото: magnolia-tv.com

14 сентября в Одессе на железнодорожных путях погибла 23-летняя девушка. Ее ударил локомотив поезда, который двигался. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"По предварительным данным, 23-летняя потерпевшая была сбита, когда в наушниках переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировала на предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении поезда. От полученных повреждений девушка умерла", — говорится в сообщении.

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