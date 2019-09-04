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среда, 04 сентября 2019 09:50

Педофил напал на девочку посреди улицы

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Педофил напал на девочку посреди улицы
Мужчина напал на девочку в Полтаве. ФОТО: МЛИН

3 сентября в Полтаве мужчина напал на девочку посреди улицы и пытался ее изнасиловать.

"Около 17:00 в Подольском районе города во время движения по пешеходной дорожке на подъем в сторону жилого массива "Красный путь" было совершено нападение с попыткой изнасилования малолетней девочки, 11 лет", - пишет начальник полтавской полиции Юрий Сулаев в Facebook.

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Нападающий в возрасте около 25-30 лет. Среднего телосложения. Худощавой комплекции. Рост примерно 175 см. Волосы темные короткие. Над правой бровью и на левой щеке царапина. На правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью английскими буквами.

Сейчас полиция Полтавы принимает все необходимые меры по установлению места нахождения и задержанию преступника.

Утром 26 августа во дворе на улице Маршала Василевского в Николаеве неизвестный напал на 8-летнего школьника и пытался его изнасиловать.

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Дата
04
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