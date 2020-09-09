Патрульные задержали мужчину с гранатой

Мужчина имел при себе гранату РГД-5. Фото: patrol.police.gov.ua

В городе Ровно во время патрулирования улицы Данила Галицкого полицейские заметили автомобиль Kia, передвигавшийся с технической неисправностью. Во время общения с водителем пассажир вел себя странно и нервничал. Об этом сообщает патрульная полиция Ровенской области.

"Подойдя к 39-летнему гражданину, патрульные пытались выяснить, имеет ли гражданин предметы, оборот которых запрещен или ограничен. Мужчина признался, что имеет гранату РГД-5. В связи с этим гражданин был задержан с применением к нему наручников", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В автомобиле военного полицейские нашли взрывчатку

В полиции начали досудебное расследование за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

На одной из киевских АЗС на проспекте Лобановского произошел инцидент. Мужчина хотел приобрести алкоголь в ночное время, но ему отказали. После этого он достал похожее на гранату устройство и начал запугивать работников.