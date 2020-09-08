Мужчина на заправке угрожал бросить гранату

Мужчине отказали продать алкоголь в ночное время, он стал угрожать гранатой

Вчера ночью на одной из киевских АЗС на проспекте Лобановского произошел инцидент. Мужчина хотел приобрести алкоголь в ночное время, но ему отказали. После этого он достал похожее на гранату устройство и начал запугивать работников. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера ночью на спецлинию "102" от работников АЗС на проспекте Лобановского поступил вызов о том, что посетитель ведет себя агрессивно и угрожает взорвать заведение. На вызов мгновенно отправились наряд полиции охраны, специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - говорится в сообщении.

По словам в. и. о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Артема Баранова, по прибытию на место происшествия полицейские охраны заметили мужчину, который держал в руках устройство, похожее на гранату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина взял в заложники жену и двоих детей

"Нарушитель объяснил правоохранителям, что на заправке ему не продали спиртное в запрещенное законом время, поэтому он грозился работникам подрывом заведения", - рассказывает Артем Баранов.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний киевлянин. Мужчину задержали.

Полицейские выдвинули преступнику подозрение за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

На Ивано-Франковщине полицейские проводили обыск у мужчины, которого подозревают в выращивании конопли. В ответ на зачитывание постановления мужчина начал стрелять из обреза ружья и угрожать гранатой.