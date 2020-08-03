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понедельник, 03 августа 2020 14:43

Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
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На Прикарпатье подозреваемый в выращивании конопли стрелял в полицейских и угрожал гранатой
Фото: t.me/dkr_npu
На Прикарпатье подозреваемый в выращивании конопли стрелял в полицейских и угрожал гранатой
На Прикарпатье подозреваемый в выращивании конопли стрелял в полицейских и угрожал гранатой

3 августа на Ивано-Франковщине полицейские проводили обыск у мужчины, которого подозревают в выращивании конопли.

В ответ на зачитывание постановления, мужчина начал стрелять из обреза ружья и угрожал гранатой. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

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"Полтавская история не стала примером для персонажа сегодняшнего события. Мужчина совершил два выстрела из "обреза", после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1 и начал угрожать правоохранителям. На место происшествия прибыла подмога. По результатам успешных переговоров злоумышленник сдался, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Проводится санкционированный обыск, следственные действия продолжаются.

1 августа возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской полицейский снайпер застрелил Романа Скрыпника. 23 июля в Полтаве Скрипник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать. В дальнейшем выехал за пределы города, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Его долго не могли поймать из-за хорошей военной подготовки, заявили в полиции. На подозреваемого наткнулись случайно полицейские, и он во второй раз взял одного из них в заложники.

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03
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