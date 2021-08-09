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понедельник, 09 августа 2021 17:08

Патрульные случайно остановили киллеров

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В Ивано-Франковске патрульные случайно остановили автомобиль, в котором обнаружили оружие.

Впоследствии выяснилось, что водитель и пассажир авто приехали, чтобы убить местного предпринимателя. 29-летнего жителя Киева и 26-летнего уроженца Беларуси задержали, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Автор: facebook.com/DSI.police.ukraine
  В Ивано-Франковске патрульные случайно остановили автомобиль, в котором обнаружили оружие
В Ивано-Франковске патрульные случайно остановили автомобиль, в котором обнаружили оружие

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"Патрульные остановили автомобиль. На заднем сиденье было оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков. Выяснилось, целью приезда мужчин на Прикарпатье была подготовка к убийству. Жертвой должен был стать местный предприниматель", - рассказали в полиции.

Автор: facebook.com/DSI.police.ukraine
  Водитель и пассажир авто приехали, чтобы убить местного предпринимателя
Водитель и пассажир авто приехали, чтобы убить местного предпринимателя

Задержанным объявили о подозрении. И взяли под стражу без возможности внесения залога. Заказчиков убийства устанавливают.

На Волыни предотвратили убийство мужчины. 36-летняя женщина "заказала" бывшего, чтобы не возвращать оформленный на него кредит в 200 тыс. грн. Киллеру за работу обещала заплатить 10 тыс. грн. Полицейские инсценировали убийство и организовали встречу заказчицы с потенциальным киллером. Женщину задержали.

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Дата
09
августа

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