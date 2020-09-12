Патрульные перехватили машину, на которой похитили девушку

Водитель похитил девушку возле метро Дарница. Фото: Киев Оперативный

В Киеве правоохранители устроили погоню для задержания предполагаемого похитителя девушки.

"Около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию автомобиля Audi. Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель похитил девушку неподалеку от станции метро Дарница", - сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Правоохранителям удалось отследить движение авто, его водитель постоянно менял направление движения. Сначала он поехал в сторону Глевахи, а через некоторое время вернулся обратно и был замечен на Кольцевой дороге.

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"Не теряя времени, патрульные разыскали машину, но водитель не хотел останавливаться на сигналы копов. Началась погоня, которая длилась несколько минут. Машину беглеца заблокировали так, что уже некуда было бежать", - рассказал очевидец.

На место приехали правоохранители для установления всех обстоятельств инцидента.

В Борисполе Киевской области предприниматель 29-летний Максим Янов похитил на автозаправке 4-летнюю Елизавету Колисниченко 28 августа. Воспользовался моментом, когда мать девочки платила на кассе за товар, а отец был в авто. Родители заметили исчезновение дочери через несколько минут. Мужчину нашли полицейские. Он не успел причинить девочке вреда.