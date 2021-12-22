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среда, 22 декабря 2021 21:28

Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты

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Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Когда пассажиров выводили из транспорта, другие в автобусе аплодировали полицейским. Фото: скриншот с видео

В ночь на 21 декабря в автобусе Одесса – Киев пассажиры-антивакцинаторы устроили скандал. Они отказывались выходить из транспорта по требованию правоохранителей.

Видео инцидента распространила "Ху*вая Одесса" в Telegram.

"Ехали из Одессы в Киев автобусом "Гюнсель". Нас остановила полиция, проверяли Covid-сертификаты. Два антиваксера не имели их и решили устроить принципиальный бунт в автобусе - отказались выходить. Нас задержали на 1,5 ч. В конце концов их выгнали из маршрутки" , - говорится в описании видео.

На кадрах видно, как под аплодисменты пассажиров из автобуса силой выводят одного из антивакцинаторов. Другой пассажир соглашается покинуть транспорт самостоятельно, но просит объяснить, на основании чего он должен это делать.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта.

Штрафы за проезд без Covid-сертификата или отрицательного теста будут платить пассажиры автотранспорта.

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Дата
22
декабря

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