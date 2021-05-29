"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac

29 мая в Киеве начали делать прививки против коронавируса граждан, записавшихся в очередь через портал или приложение "Дія". Вакцинация будет проходить каждые выходные в Международном выставочном центре с 10:00 до 18:00. Колют китайский препарат Coronavac.

В 09:30 возле четвертого павильона стоит очередь из 30 человек. Несмотря на холодную погоду и дождь, киевляне спешат занять место на бесплатную вакцинацию. С собой принесли паспорта, идентификационные коды и декларации с семейными врачами.

- Стоим около получаса. Давно ждали этого момента. Хочется обезопасить себя, - говорит 35-летний киевлянин Артем. Пришел с женой и братом, все втроем в белых респираторах. - Удивляет, что большинство людей не хотят этого делать. Такими темпами в Украине не скоро отменят масочный режим.

- Мы с мужем еще в половине девятого пришли. Вчера позвонил участковый и сказал, что будут делать прививки, - рассказывает 65-летняя Светлана. - не хотели долго ждать. Боимся заболеть, потому что возраст уже не молодой, рисков много - надо беречься.

Людей приходит все больше. Социальной дистанции не соблюдают. В павильон заходят бригады скорой. Всего 16.

- Работает 16 секций с 20. То есть по 16 человек пускать, - интерны в белых халатах координируют пациентов, проверяют документы и меряют температуру при входе в павильон. - Делают прививки на третьем этаже. Киевлян записывали на конкретное время, но из-за неорганизованности образовалась живая очередь.

На входе в зал проводят предварительную регистрацию. Людей делят между бригадами. Врачи работают в защитных костюмах и масках.

Каждый блок планирует провести минимум 100 прививок

- В каждой секции киевляне проходят три этапа - проверка документов, консультация врача, и подпись согласия на вакцинацию и прививка, - объясняет взволнованная 43-летняя медсестра Мария Головчук. Женщина делает укол первой посетительнице. - Вакцину сохраняем в специальных сумках-холодильниках. Каждый блок планирует провести минимум 100 прививок, но не знаем, сколько людей придет, готовы ко всему.

В холле становится шумно, резко пахнет медикаментами. Медсестра меняет одноразовые перчатки, дезинфицирует участок кожи пациентки, получает стерильный шприц и ампулу с препаратом. Укол делает в секунду и просит пожилую женщину не волноваться.

Автор: Лилия Мыцко Каждый пациент перед уколом консультируется с врачом.

В зале работает бригада экстренной медицинской помощи для того, чтобы быстро среагировать на внезапные побочные эффекты.

- Обзвонили 8000 человек, чтобы записать на прививку. Согласились прийти 560, - отмечает директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. - Поэтому будем принимать тех, кто не записывался, но имеет "Дію". Здесь на месте предлагаем зарегистрировать электронную декларацию. В выходные работаем, потому что и так делаем большое количество прививок.

- Муж получил в Вишневом первую дозу. Можно ему вторую прививку сейчас сделать?, - спрашивает у Гинзбург нервная женщина в черном плаще.

- Где первую получил, там и вторая будет. Его должен врач записать. - отвечает директор.

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У секций собираются очереди, ведь приходят без декларации. Временную можно сделать здесь. По павильону ходят координаторы и объясняют, что делать и куда иди каждому.

Фото: Лилия Мыцко

- Было быстро и не больно совсем, - рассказывает 31-летняя Елена Царева в цветной защитной маске. Женщина только что получила первую дозу вакцины. - Я давно зарегистрировалась. Постоянно интересовалась у врача, когда можно будет. Не хочу умереть. Даже одна вакцина - это хорошо. Лучше контролируемые побочные эффекты, чем неконтролируемая болезнь. Я потеряла близкого мне человека из-за ковида. До сих пор не могу оправиться от потери. Чтобы уберечь других, хочу иметь антитела. Мы долго будем бороться с этим хаосом, если не будем делать прививки.

Восьмая бригада, по состоянию на 11:15, вакцинировала уже десять человек.

Автор: Лилия Мыцко На прививку пришли в основном люди старше 40 лет.

- Сразу назначаем повторную прививку через четыре недели, - говорит 51-летняя медсестра Валентина Ивченко с накрашенными карими глазами. - Уже на 29 июня их записываем. Приходят и не боятся. Я еще не делала прививки, потому что переболела.

- Я делаю здесь свой сознательный выбор быть здоровой, - откровенно отвечает 40-летняя Вита. На вакцинацию пришла в ярко-желтом наряде. - Если бы это было так страшно и опасно, неужели в Европе делали прививки. Украинцы просто не любят нового, делают из мухи слона. Раздули тему, что теперь все трясутся. Я даже без записи пришла вместе с мужем и дочерью.

Людей меньше, но центр продолжает работать. Врачи приглашают в свои секции пациентов.

29 мая пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса открыли во Львове и Одессе.

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. За последние сутки в Украине было привито против коронавируса 16815 человек.