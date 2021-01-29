Пассажир изнасиловал таксистку и скрылся

На Харьковщине мужчина изнасиловал 46-летнюю женщину, которая работала в службе такси и скрылся Фото: [email protected]_npu

На Харьковщине мужчина изнасиловал 46-летнюю женщину, которая работала в службе такси.

После содеянного, насильник скрылся, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель изнасиловал прикованную к постели 74-летнюю женщину

"28.01.2021 46-летняя жительница Харькова сообщила полиции о том, что пол часа назад ее изнасиловал неизвестный мужчина. Испуганная и в замешательстве потерпевшая пояснила, что зарабатывает на жизнь, работая в службах такси. Очередной заказ, во время которого очередной пассажир изменил маршрут, не казалось подозрительным. Однако в дальнейшем подонок начал приставать к водительницы, а как получил отказ - применил физическое насилие и реализовал свои гнусные желания ", - говорится в сообщении.

35-летнего обидчика удалось задержать. Ему объявили о подозрении и вскоре выберут меру пресечения.

В Оболонском районе Киева двое мужчин жестоко изнасиловали женщину. Они втроем отдыхали и распивали алкоголь. После этого мужчины предложили женщине заняться сексом, однако она отказалась.