Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых

В Оболонском районе Киева двое мужчин жестоко изнасиловали женщину. Фото - ternopoliany.te.ua

В Оболонском районе Киева двое мужчин жестоко изнасиловали женщину.

Они втроем отдыхали и распивали алкоголь. После этого мужчины предложили женщине заняться сексом, однако она отказалась, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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"После отказа мужчины избили женщину и по очереди насиловали. Это услышал прохожий, который вызвал полицию", - сказано в сообщении.

Злоумышленников задержали. Им выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Их дело вскоре рассмотрит суд. Обоим грозит по 12 лет за решеткой.

Происшествие случилось во дворе одной из многоэтажек. Мужчина услышал крики неизвестной ему женщины, возле которой находились двое парней. Их задержали. Нападавшими оказались оказались велокурьер и безработный.