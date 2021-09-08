Парень прыгал по крышам автомобилей

Парень повредил 10 автомобилей, которые стояли в пробке. Скриншот с видео

В Киеве на проспекте Победы парень бегал по крышам автомобилей, которые стояли в пробке.

Видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Неадеквата задержали прохожие.

"Оказывается, что лицо, прыгала по автомобилям задержали неравнодушные граждане. Говорят, что или психоз какой-то, или взял с наркотой ... Так или иначе, повреждено около 10 автомобилей. Допрыгался", - говорится в сообщении.

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Во Львове мужчина разгромил супермаркет и разбил пять автомобилей: Pontiac Solstice, Kia Sportage и Ford Mustang; ветровое стекло автомобилей Ford Focus и Skoda Octavia. Его задержали.