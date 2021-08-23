Падение самолета на Прикарпатье: известны предварительные результаты расследования

28 июля на двухэтажный дом в селе Шепаровцы на Ивано-Франковщине упал спортивный самолет WT-10 Advantic. Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и трое пассажиров. Фто: nbaai.gov.ua

Стали известны новые подробности катастрофы спортивного самолета в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Пилот Игорь Табанюк выполнял сложную фигуру, запрещенную для выполнения в самолетах такого типа. Об этом говорится в предварительном отчете Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

"Самолет во время полета выполнял пилотажную фигуру "бочка", то есть вращался вокруг своей оси. При этом крен самолета превышал 60º. Тогда как четырехместный самолет WT-10 Advantic предназначен для выполнения туристических, спортивных и рекреационных полетов днем ​​в визуальных условиях. На этом типе самолета запрещено выполнять пилотажные маневры, такие как умышленное доведение самолета к срыву потока и сваливанию, вращение самолета, крутых разворотов с креном более 60º и других сложных фигур", - говорится в отчете.

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Кроме того, пассажиры самолета не были достаточно защищены при выполнении маневров. И были застегнуты только поясными ремнями безопасности, без использования плечевых ремней безопасности.

Информация о отказе систем самолета отсутствует. По характеру повреждений лопастей винта и их разбрасыванию, двигатель работал до момента столкновения с землей.

Погода была благоприятной для выполнения визуальных полетов. Пилот в отличном физическом состоянии.

Предварительный отчет не содержит анализа и выводов о причинах происшествия. Они будут подробно описаны в окончательном отчете. Следствие продолжается.

28 июля на двухэтажный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине упал спортивный самолет WT-10 Advantic. Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и трое пассажиров из США - 20-летние Амром Фромовиц, Лазер Брилл и Герши Вайц. Учились в Израиле. В Украину приехали отдохнуть. Дом принадлежал местному Валерию Помагаеву, 67 лет. Жил с семьями детей и внуками - всего девять человек. На момент падения в доме была старшая дочь хозяина Ольга Корчева с двумя детьми. Успели выйти на улицу.