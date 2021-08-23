Падение самолета на Прикарпатье: известны предварительные результаты расследования

 
Ексклюзивы
1/5
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 99
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 1143
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 162
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 351
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 225
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 351
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 342
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 5481
Фото
Все фото
4
4
4
6
6
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
&quot;Все делают в горячке, как на первомай&quot; - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото страшной ДТП
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото страшной ДТП
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к &quot;великой России&quot;
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
Видео
Все видео
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 936
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 225
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1719
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 792
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2637
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 360
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 09:47

Падение самолета на Прикарпатье: известны предварительные результаты расследования

  Комментировать
Падение самолета на Прикарпатье: известны предварительные результаты расследования
28 июля на двухэтажный дом в селе Шепаровцы на Ивано-Франковщине упал спортивный самолет WT-10 Advantic. Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и трое пассажиров. Фто: nbaai.gov.ua

Стали известны новые подробности катастрофы спортивного самолета в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Пилот Игорь Табанюк выполнял сложную фигуру, запрещенную для выполнения в самолетах такого типа. Об этом говорится в предварительном отчете Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

"Самолет во время полета выполнял пилотажную фигуру "бочка", то есть вращался вокруг своей оси. При этом крен самолета превышал 60º. Тогда как четырехместный самолет WT-10 Advantic предназначен для выполнения туристических, спортивных и рекреационных полетов днем ​​в визуальных условиях. На этом типе самолета запрещено выполнять пилотажные маневры, такие как умышленное доведение самолета к срыву потока и сваливанию, вращение самолета, крутых разворотов с креном более 60º и других сложных фигур", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка

Кроме того, пассажиры самолета не были достаточно защищены при выполнении маневров. И были застегнуты только поясными ремнями безопасности, без использования плечевых ремней безопасности.

Информация о отказе систем самолета отсутствует. По характеру повреждений лопастей винта и их разбрасыванию, двигатель работал до момента столкновения с землей.

Погода была благоприятной для выполнения визуальных полетов. Пилот в отличном физическом состоянии.

Предварительный отчет не содержит анализа и выводов о причинах происшествия. Они будут подробно описаны в окончательном отчете. Следствие продолжается.

28 июля на двухэтажный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине упал спортивный самолет WT-10 Advantic. Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и трое пассажиров из США - 20-летние Амром Фромовиц, Лазер Брилл и Герши Вайц. Учились в Израиле. В Украину приехали отдохнуть. Дом принадлежал местному Валерию Помагаеву, 67 лет. Жил с семьями детей и внуками - всего девять человек. На момент падения в доме была старшая дочь хозяина Ольга Корчева с двумя детьми. Успели выйти на улицу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Падение самолета на Прикарпатье: известны предварительные результаты расследования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет

Немецкая армия проиграла битву

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

Вышел финал популярного экстрим-шоу

В США казнили двух известных анархистов

В организме человека нашли еще один мозг

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 11475
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 5157
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3573
Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ
Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ
5
 Просмотров: 3087
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
 1 Просмотров: 2997
Происшествия
В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке
В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке Просмотров: 333
Спасатели вытащили из моря отдыхающих на надувном матрасе
Спасатели вытащили из моря отдыхающих на надувном матрасе Просмотров: 522
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Женщина держала в рабстве трех мужчин
4
 Просмотров: 1539
Исчезнувшая 16-летняя на дне колодца и похороны застреленного мэра: новости, которые потрясли Украину
Исчезнувшая 16-летняя на дне колодца и похороны застреленного мэра: новости, которые потрясли Украину
7
 Просмотров: 1017
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 2475
Больше всего комментируют
24
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
7
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
3
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
Голосов: 174
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть