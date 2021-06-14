Падение 17-летнего из кабины канатной дороги: мать парня рассказала, как все было

В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги и попал под колеса авто. Фото: t.me/truexanews

17-летний парень, который выпал из кабины канатной дороги в Харькове, получил множественные переломы и травму головы. Он до сих пор без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Обследовать парня с помощью томографа пока нет возможности, рассказал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Newsroom.

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Между тем мать, Мария, уверяет, что он не собирался покончить с собой. А пытался выпрыгнуть из кабины в самой низкой точке. Женщина также отвергла версию попытки самоубийства из-за неудачной сдачи ВНО, которая появилась в социальных сетях.

"Он собрал друзей, все катались на канатной дороге. Наверное, это было какое-то хвастовство перед ребятами - он хотел прыгнуть с самой низкой точки. Свесился из кабинки, пошел ливень с градом. Он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Хотел забраться обратно, но из-за дождя руки соскользнули и упал", - рассказала женщина, передает Общественное.

Говорит, у него не было никаких ссор с девушками. А ВНО он вообще не сдавал, потому что учится в лицее. Также заверила, что ее сын не блогер, в TikTok не зарегистрирован.

Трагедия произошла 13 июня в 18:15. Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова. После этого его сбила машина. Его с многочисленными травмами госпитализировали.