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четверг, 27 июня 2019 16:12

Озвучили основные версии нападения на кандидата в нардепы

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Озвучили основные версии нападения на кандидата в нардепы
В г. Конотопе Сумской области жестоко избили экс-мэра Артема Семенихина. Он в тяжелом состоянии. Фото - АиФ-Украина

Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на екс-мера и кандидата в народные депутаты Конотопа Артема Семенихина.

Среди основных причины нападения - общественная и политическая деятельность потерпевшего, сообщил во время брифинга заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.

В прокуратуре утверждают, что взяли под личный контроль расследование дела. Во время брифинга рассказали больше подробностей о нападении. Отмечается, что на Семенихина напали около часа ночи, когда тот возвращался от гаража до собственного дома.

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"В то время он почувствовал резкий удар по голове, после которого потерял сознание. Сейчас пострадавший находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии", - отметили в прокуратуре.

Там также добавили, что рассматривается версия нападения на почве личных неприязненных отношений.

Экс-мэра Конотопа и кандидата в депутаты Артема Семенихина чуть ли не до смерти избили в ночь на 27 июня. Знакомые утверждают, его пытались убить из-за того, что мужчина баллотируется в народные депутаты по 160 избирательному округу.

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Дата
27
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