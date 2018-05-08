Отравление школьников в Черкассах: все, что сейчас известно

Утром 8 мая в Черкассах 94 ученика школы №8 отравились неизвестным веществом. Среди пострадавших: 53 детей и два учителя находятся в больнице, из них 11 - в реанимации. Их состояние стабилизировалось.

Автор: ukrinform.ua Дети трудно приходили в себя. В них отказывали ноги, не могли двигаться. Жаловались на тошноту и головокружение

С чего началось

Линейка проходила около 9:00, во время уроков. Неожиданно дети начали терять сознание и падать. Вызвали 5 бригад "скорой". Более 20 детей нуждались в помощи. Из них 8 пришлось госпитализировать. Дети трудно приходили в себя. У них отказывали ноги, не могли двигаться. Жаловались на тошноту и головокружение. Все пострадавшие - ученики 2-7 классов. Всего на линейке находились 424 школьников.

На месте работали полиция и спасатели. Взяли пробы воздуха и воды.

Автор: ГСЧС По данным ДСНС, следов опасных химических веществ в воде и воздухе не обнаружено

Какие версии отравления

Очевидцы говорят, что чувствовали утром вонь в районе школы. По словам спасателей, это могли быть испарения из канализации после ливня, который прошел в Черкассах вчера.

По данным ГСЧС, следов опасных химических веществ в воде и воздухе не обнаружено. Возможно, это воздушно-капельное отравление. Но эта информация еще не подтверждена. Химики говорят, что это могло быть очень летучее вещество, которое быстро испаряется.

Местное химическое предприятие ПАО "Азот" говорит, что каких-либо нарушений ведения технологического процесса на предприятии не было. Предельно допустимые концентрации выбросов в атмосферу не превышались.

В горсовете сообщили, что в школе не проводили ремонт или покраску, которые могли бы повредить детям. Также ученики утром не ели в школьной столовой.

В Черкассы приезжали премьер-министр Владимир Гройсман с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, чтобы разобраться в ситуации. Привезли столичных врачей.

Автор: twitter.com/VGroysman Дети все еще находятся в больнице, но состояние улучшается

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Что сейчас происходит

53 ребенка все еще находятся в больнице, из них - 11 в реанимации, но состояние улучшается. По словам Ульяны Супрун, у них диагностировали ингаляционную токсическую реакцию на неизвестное вещество.

В Черкасской общеобразовательной школе №8 приостановили обучение во всех классах. Пока не будет установлен источник отравления детей, учебный процесс не восстановят. Руководство школы ситуацию не комментирует.

По факту отравления школьников открыли уголовное производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Стали известны результаты обследования питьевой воды из села Софиевская Борщаговка, которой отравились около 20 человек. Больным поставили диагноз "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии". Для обследования отобрали 20 образцов питьевой воды, среди которых 5 исследовали на вирусологические показатели.