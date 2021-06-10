Отчим бил 13-летнего пасынка веткой, а мать хлестала крапивой (18+)

В одном из сел Владимир-Волынского района Волынской области отчим решил проучить 13-летнего пасынка, который якобы украл деньги из дома. Из-за этого мужчина жестоко избил мальчика веткой. К "воспитательному процессу" присоединилась и мать ребенка, она еще и высекла сына крапивой.

Избитого ребенка обнаружил полицейский Андрей Коколюк во время проверки семьи, которая была на учете, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua На Волыни 13-летнего парня "воспитывали" веткой и крапивой мать и отчим

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"Андрей Коколюк вместе с представителями соцслужб обнаружил мальчика, у которого были следы от ветки по всему телу. Выяснилось, что его своеобразно решили "воспитать" мать с отчимом, потому что тот якобы украл деньги. Мать избила сына крапивой, а отчим ветвью с дерева", - рассказали в полиции.

Ребенка в сопровождении офицера доставили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определила степень повреждений. Известно, что нанесено не менее 20 ударов.

За содеянное отчиму сообщили о подозрении. Ему грозит год исправительных работ.

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