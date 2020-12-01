От удара с электроопорой авто разорвало пополам - водитель чудом уцелел

В Сумах на ул. Героев Крут произошло ДТП. 19-летний водитель влетел в электроопору и чудом уцелел.

Автомобиль разорвало пополам. Часть, которая отлетела от него, протаранила еще 2 машины, сообщили в патрульной полиции Сумской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От удара с легковушкой такси разорвало пополам

Фото: facebook.com/sumypolice

"Сообщение о ДТП патрульные получили 28 ноября, около 10 часов. Оперативно прибыли на место, где обнаружили 3 поврежденные транспортные средства. Опросив участников ДТП, выяснили, что 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, не придерживаясь безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. После чего автомобиль разорвало на 2 части. Передняя выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортными средствами ГАЗ и "Рута". Задняя часть автомобиля остановилась на вспомогательной полосе. Во время проверки документов полицейские обнаружили, что водитель легковушки был лишен прав за управление в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

19-летнего водителя направили в больницу, где он сдал анализ на определение состояния наркотического опьянения. Полиция ждет медицинское заключение. По его результатам будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности.

В Чертковском районе Тернопольской области произошло ДТП. Женщину ударило автомобилем и разорвало пополам. Части тела разлетелись по дороге и лесополосе. Автомобиль после удара слетел в кювет.