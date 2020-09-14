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понедельник, 14 сентября 2020 18:10

От удара автомобилем женщину разорвало пополам

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От удара автомобилем женщину разорвало пополам
Женщину ударило автомобилем и разорвало пополам

В Чертковском районе Тернопольской области произошло ДТП. Женщину ударило автомобилем и разорвало пополам. Части тела разлетелись по дороге и лесополосе. Автомобиль после удара слетел в кювет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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"Авария произошла 13 сентября около 2:40 на автодороге Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, около села Ягельница. Водитель автомобиля Audi A4 сбил женщину, которая, по его словам, находилась на проезжей части дороги. Этот участок пути не освещался и водитель заметил человека на своем пути слишком поздно ",— говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность погибшей. На вид ей 40-50 лет. Женщина была одета в серую футболку, темные брюки и резиновые тапки.

19-летняя Татьяна Микитина из села Горыгляды Монастырисского района Тернопольской области попала в ДТП в Польше. Произошла авария недалеко от Варшавы. Девушка ехала на мотоцикле со своим знакомым, когда на них налетел встречный автомобиль. Татьяне оторвало ногу. Водитель мотоцикла погиб на месте.

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Дата
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